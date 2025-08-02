Ticaret Bakanı Ömer Bolat Samsun\'da Programına Valilik Ziyareti ile Başladı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Samsun programına valilik ziyareti ile başladı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bir dizi program ve toplantılara katılmak üzere Samsun'a geldi. Bakan Bolat, Samsun programı kapsamında ilk olarak valiliği ziyarete etti. Samsun Valiliği'ne gelişinde Vali Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Bolat, burada valilik anı defterini imzaladı.

Bakan Bolat, gün içerisinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek, "2025 Yılı Temmuz Ayı Dış Ticaret Verileri"ni açıklayacağı basın toplantısına katılacak. STK'larla istişare toplantısı yapacak ve ihracat seferberliği zirvesine katılacak. - SAMSUN