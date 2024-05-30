Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Brüksel Temsilciliği'nin açılışına katıldı - Son Dakika
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Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Brüksel Temsilciliği'nin açılışına katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Brüksel Temsilciliği'nin açılışına katıldı. Bolat, açılışta yaptığı açıklamada, temsilciliğin Türk ihracatçıların AB içindeki gelişmeleri takip etmesine ve lobi faaliyetlerini yürütmesine katkı sağlayacağını belirtti.

30.05.2024 15:41
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Brüksel Temsilciliği'nin açılışına katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temaslarda bulunmak üzere Belçika'ya geldi. Bolat, başkent Brüksel'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Brüksel Temsilciliği'nin açılışına katıldı. Bolat açılışın ardından yaptığı açıklamada, "Brüksel'de ilk durağımız olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi Brüksel Temsilciliği'nin açılışını gerçekleştirdik. Türk ihracatçıları ile AB kurumları, Avrupa hükümetleri ve iş dünyası arasında köprü görevi görecek, analiz ve iletişim faaliyetleri yürütecek bu kurumu çok önemli buluyoruz" dedi.

Temsilciliğin Türk ihracatçıların AB içindeki gelişmeleri yakından takip etmesine ve lobi faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesine katkı sağlayacağını belirten Bolat, "İhracatımıza ve ihracatçılarımıza olumlu etkilerini kısa sürede görmeyi umuyoruz. Bu yeni temsilcilik, AB Nezdinde Daimi Temsilciliğimiz ve Brüksel Ticaret Müşavirliğimiz ile koordinasyon halinde çalışarak ihracatçılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak ve Türkiye-AB ticari ilişkilerini daha da ileriye taşıyacaktır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Brüksel Temsilciliği'nin açılışına katıldı - Son Dakika
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