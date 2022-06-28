TİP Genel Başkanı Baş: "Tatile gidebilen kaldı mı ki bayram tatili müjdesi veriyorsunuz" - Son Dakika
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TİP Genel Başkanı Baş: "Tatile gidebilen kaldı mı ki bayram tatili müjdesi veriyorsunuz"

28.06.2022 15:25
TİP Genel Başkanı Baş: "Tatile gidebilen kaldı mı ki bayram tatili müjdesi veriyorsunuz"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına ilişkin, "Tatile gidebilen kaldı mı ki bayram tatili müjdesi veriyorsunuz." dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına ilişkin, "Tatile gidebilen kaldı mı ki bayram tatili müjdesi veriyorsunuz." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin normal süresince hep "mış" gibi çalıştığını savundu.

1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Meclisin, şu günlerde tempoyu artırarak çalışma süresini Kurban Bayramı'na kadar uzattığını belirten Baş, bunun, halkın dertlerine derman olmayacağını öne sürdü.

Baş, "Meclis, toplumu ekonomik, sosyal, kültürel olarak cendereye alacak yeni yasaların hızla geçirilmesi için çalışacak. Bunların halkın dertleriyle hiç ilgisi yok." ifadesini kullandı.

Ek bütçe teklifinin, iflasın itirafı niteliği taşıdığını ileri süren Baş, 2022 yılı bütçesinin ilk 6 ayda tükenmesinin, muhalefetin eleştirilerindeki haklılığı gözler önüne serdiğini söyledi.

Baş, "2022 yılı bütçesi eleştirilerimize rağmen kabul edildi fakat bütçe daha Meclis'in kapısından çıkmadan yüzde 20 erimişti. Batırdıkları ülkeyi yeniden toparlamak için ek bütçe getirdiler. Bu bütçe bir çöküş bütçesidir. Ek bütçe, yeni ödemeler, yeni vergiler demek oluyor ki bu para halkın yüzde 99'unun alın terinden toplanacak. Bir de bayram tatilini 9 güne çıkardıklarının müjdesi veriyorlar. Tatile gidebilen kaldı mı ki bayram tatili müjdesi veriyorsunuz." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, İşçi Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Baş: 'Tatile gidebilen kaldı mı ki bayram tatili müjdesi veriyorsunuz' - Son Dakika

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