TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Arhavi ve Hopa\'da temaslarda bulundu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Artvin'in Arhavi ve Hopa ilçelerinde temaslarda bulundu.
İlk olarak Arhavi ilçesine gelen Baş, esnafı ziyaret ettikten sonra partisinin ilçe başkanlığının açılışına katıldı.
Baş, burada yaptığı konuşmada, parti olarak bir yerde gerçek bir örgütlenme oluşturduktan sonra il ve ilçe binalarını açtıklarını, seçimden seçime parti binası açan bir anlayışla hareket etmediklerini söyledi.
Baş, "Bir yerde Türkiye İşçi Partisi binası açılıyorsa, biz artık oradan sökülemeyecek, orada yerleşmiş, oradan vazgeçmeyecek bir birikime ulaşmışız demektir. Biz bu parti binalarını ilçe başkanına makam olsun diye açmıyoruz. Biz bu parti binasını Arhavi'de hangi partiye oy vermiş olursa olsun, tüm işçilerin, emekçilerin, alın teriyle yaşayanların dayanışma evi olarak açıyoruz." dedi.
Açılışın ardından Hopa ilçesine geçen Baş, Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.
Seçimde vatandaşlardan destek isteyen Baş, şöyle konuştu:
"Tüm Türkiye'de gücümüz yettiğince alternatif bir belediye meclisi, alternatif bir belediye başkan adayını her yerde çıkartmaya çalışacağız. Yeter ki biz örgütlenelim, destek verin, Türkiye'de sosyalist belediyeler birliği kuralım. 10-20 tane sosyalistlerin yönettiği belediye olsun, bütün belediye başkanları belediyecilik nasıl yapılırmış bunu öğrenecekler."
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