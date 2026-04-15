Üye Girişi
Son Dakika Logo

TİP, Gülistan Doku İçin Adalet Mücadelesini Vurguladı

15.04.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gülistan Doku'nun kaybolma davasının yeniden başlatılmasını değerlendirdi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmanın yeniden başlatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu yılın 4 ayında 121 kadın cinayeti işlendiğini hatırlatarak, ilgili bakanları eleştirdi.

Gülistan Doku olayında çok önemli bir ders olduğunu ifade eden Baş, tüm yurttaşlar adına Doku'nun ailesine teşekkür etmeleri gerektiğini, ailenin bütün söylenenlere rağmen 6 yıldır davanın takipçisi olduklarını, en başından beri adaleti aramayı bırakmadıklarını söyledi.

Dönemin Tunceli Valisi'nin aileye "kızınız intihar etti, acınızı yaşayın, yasınızı tutun" dediğini aktaran Baş, yeniden başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu yöneticinin oğlunun ve korumasının gözaltına alındığını anımsattı.

Baş, "Adalet arayan o aile olmasa, kadın mücadelesi olmasa yitirdiklerimize son görevimizi dahi yerine getiremeyeceğimiz bir ülke yarattınız. Üstelik, suçu işleyen aslında can güvenliğinizi korumakla birinci dereceden sorumlu kişi ya da kişiler olduğunda aslında kendileri suçlu olduklarında yapacak hiçbir şey kalmıyor." sözlerini sarf etti.

Bu konuda yapılacaklar konusunda vatandaşlara seslenen Baş, kararlı bir şekilde mücadeleye devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:45:34. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.