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Politika

TİP'ten Ekonomi Eleştirisi

TİP\'ten Ekonomi Eleştirisi

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bütçenin yoksullara derman olmadığını ve vergi sisteminin değişmesi gerektiğini savundu.

09.12.2024 16:48
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, iktidarın ekonomi programının yanlış olduğunu, vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1 milyon kişinin oyunu almış bir siyasi partinin Meclis'te bütçe konuşulurken söz hakkı alamadığını ve "bunun utanç olduğunu" belirterek, Genel Kurul aşamasında mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi.

Toplantıya bütçeye ilişkin komisyon raporları, tekliflerin olduğu kitapları getiren ve kürsüye koyan Baş, AK Partililerin bu kitapları okumadığını savundu.

Baş, bütçede memleketin derdine derman olacak bir şey göremediklerini belirterek, vergileri yoksullar ve emekçilerin ödediğini savundu.

Memleketin şirket gibi yönetildiğini ileri süren Baş, şunları kaydetti:

"Havalar soğudu, insanlar 'Nasıl ısınacağız, doğal gaz parasını nasıl ödeyeceğiz' diye düşünüyorlar. 'Muhteşem' dedikleri ekonomide vatandaşın derdi soğuktan donmamak haline gelmiş. Türkiye'nin ekonomisi çökmüş, bunlar zenginleri daha zengin ettikçe mutlu oluyorlar. Çocuklarına süt alamayan anneler, üniversite eğitimini bırakmak zorunda kalan gençler, bunlar böyle gerçekleri duymuyorlar. Ülkeyi bir bütün olarak borç batağına sokmuş durumdalar. Ülkeyi komple batırmışlar, emekçi nefes alıp vermeye çalışıyor. Biz bunlara mahkum değiliz. Çare de var kaynak da var. Emekten yana olanların ekonomi programı çok açık ve net. Vergi sistemi yeniden düzenlenmek zorundadır. Zenginlerden daha fazla vergi alınmalıdır. Temel ihtiyaçların üzerindeki tüm vergi yükü kaldırılmalıdır."

Kaynak: AA

Erkan Baş, Politika, Türkiye, Ekonomi, Emekçi, Son Dakika

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