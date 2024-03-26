TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı İlgi Görmedi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi düzenlenen Aydın İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ilgi görmedi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının konuşmacı olarak davet edildiği toplantıya aday sayısına yakın vatandaşın takip etmesi dikkat çekti.
Önceki yıllarda seçimlerde ciddi etkisi olan ve düzenlediği programlarla birçok kitleyi arkasında sürükleyen TMMOB'nin Aydın Şubesi bu seçim önü düzenlediği programla adeta hayal kırıklığı yaşadı. 2'si bağımsız 20'si çeşitli siyasi partilerden olmak üzere 22 adayın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarıştığı şehirde TMMOB tarafından Aydın İl Koordinasyon Toplantısı adı altında Zincirli Han Otel'de program düzenlendi. Eski dönelerde düzenlenen toplantılarda vatandaşın ilgisinin oldukça yoğun olması nedeniyle salonlara sığmayan kalabalıklar yerine bu toplantıya ilginin yok denecek kadar az olması dikkat çekti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı olan Özlem Çerçioğlu ile AK Parti Aydın Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaşın da katılmadığı toplantıya 18 adayın katıldığı öğrenildi.
31 Mart yerel seçimlerinde 882 bin 124 seçmenin 2 bin 905 sandıkta oy kullanacağı Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 7'si kadın 15'i erkek 22 kişi büyükşehir belediye başkanı olmak için yarışacak.
"Aydın seçmeni politik mobbinge maruz bırakılıyor"
Toplantıda yaptığı konuma ile dikkatleri üzerine çeken Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut, Aydın seçmeninin politik mobbinge maruz bırakıldığını ileri sürerek seçimin Özlem Çerçioğlu ile Mustafa Savaş arasında geçeceğinin ve anketlerde Özlem Çerçoğlu'nun önde gözüktüğünün belirtilmesinin aslında bir politik mobbing olduğunu ifade etti.
Turgut konuşmasında, "Aydın'da seçim yarışı Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş arasında geçiyor tuzağına seçmeni düşürmek istiyorlar. Oysa; sokak, vicdan ve halk bambaşka konuşuyor. Seçmen, Çerçioğlu ve Savaş dışında bir arayışta. Sokakta 2 kişiden birinin Çerçioğlu'ndan memnun olduğunu gösteren anketler bence doğru değil" dedi.
"Mükerrer Aday Savaş bol keseden atıyor"
Konuşmasında Aydın'ın 3 dönemdir Milletvekilliğini yapan Özlem Çerçioğlu karşısında 2 defa seçim kaybedip 3. defa yine karşısına çıkan AK Partili Mustafa Savaş için 'Mükerrer aday' ifadesini kullanan Demokrat Parti Adayı Hüseyin Turgut, Savaş'ı bol keseden vaatler savurmakla suçladı. Turgut, "Üç dönemdir milletvekili olarak merkezi hükumetin yereldeki temsilcisi mükerrer aday Mustafa Savaş ve şehri 15 yıldır yöneten muvazzaf belediye başkanı Özlem Çerçioğlu'dur. Kötü gidişata dur demek adına Aydınlı seçmen için 31 Mart yerel seçimlerinde biz; bir seçenek değiliz, zaruretiz." İfadelerini kullandı. - AYDIN
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Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, partisinin AK Parti ile tekrardan ittifak kurması gerektiğini söyledi. Akyüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının geri çekilerek Murat Kurum'un desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, AK Parti düşmanlığının partiyi yok olmaya götürdüğünü ifade etti ve ittifakın devam etmesi gerektiğini vurguladı.
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