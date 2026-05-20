Tokat'a 20 Milyon Lira Acil Yardım
Tokat'a 20 Milyon Lira Acil Yardım

20.05.2026 17:11
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sele ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda selden etkilenen vatandaşların yanında olduklarının altını çizerek, "Bu kapsamda afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 20 milyon lira tutarında kaynak aktardık. SYDV ekiplerimiz, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde saha incelemelerini, hane ziyaretlerini ve hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti sunmaya devam ediyor. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

