Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, muhtarlarla bir araya geldi

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar olarak seçilen Tokat merkez mahalle muhtarları ile Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen tanışma programında bir araya geldi.
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 31 Mart seçimlerinde muhtar olarak seçilen Tokat merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen tanışma programında muhtarlara hitap eden Başkan Yazıcıoğlu, "Tokat'ımızın kale komutanları, 42 mahallemizin birbirinden değerli muhtarlarımıza yeni dönem hepimize hayırlı uğurlu olsun. Süreç yeni başlıyor, amacımız Tokat 'ımıza hizmet etmek. Biz bu değişimi savunurken Tokat'ımızın temel sorunları üzerinde durduk. Bu temel sorunların başında, kentsel dönüşüm geliyor, Tokat'ın trafiği geliyor, toplu ulaşım geliyor" dedi.
Tokat'a hizmetin ekip işi olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, "Siz bu ekibin en değerli parçasısınız. Temel sorunlarımızı ve mahallelerimizin sorunlarını çözmek için sizlerle birlikte hızlıca adım atacağız. Bayram dolayısıyla bu Pazartesi günüyle startı vermiş olduk. Tokat'ın seçim döneminde de hep uyum içinde çalışmaktan bahsetmiştim. Bu seçimi nezaketi olanlar kazandı. Aynı nezaket ve uyum içerisinde siz değerli muhtarlarımızla çalışacak, Tokat'ımızı en iyi yerlere taşıyacağız. Tokat'ımız hem mutedil hem de kin tutmayan bir şehir. Rahmetli Babam çok büyük emek vermiş, parlatmış ve Tokat'ı dünyaya tanıtmış. Ben de babamın bıraktığı yaşta Tokat'ı devraldım. Ben herkesin belediye başkanıyım. Bizim makamımız hizmet makamı olacak naz makamı olmayacak tüm mahallelerimize aynı hizmeti götürmeye gayret edeceğiz. Kapımız her daim herkese açık. Seçildiğimiz günden itibaren toplumumuzun her kesiminden ziyaretçimiz oluyor. Hamdolsun herkesin Başkanı olmaya devam edeceğiz. Bu bize gurur veriyor. Mahalle Muhtarlarımızla her daim görüşecek, Mahallelerimize birlikte çözüm üreteceğiz. Tokat'ımızda tarihi bir hizmet dönemi yaşayacağız" diye konuştu.
Mahalle muhtarları adına söz alan Tokat Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gökrem, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu tebrik ederek, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. - TOKAT
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