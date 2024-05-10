Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret ederek, devam eden kurslar ve yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı. Enstitüde yapılan el baskısı ürünlerin yanı sıra Tokat'a özgü ıhlamur ağacından yapılan baskı tahtalarıyla fular baskısı da yapıldı. Başkan Yazıcıoğlu, Tokat'ın el sanatları ve geleneksel ürünlerle dolu bir şehir olduğunu vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı enstitüyü ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

10.05.2024 09:54  Güncelleme: 10:03
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır'la birlikte Tokat Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, devam eden kurslar ve yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. El baskısı ürünlerin yapıldığı bölümde Tokat'a özgü ıhlamur ağacından yapılan baskı tahtalarıyla fular baskısı yaptı. Tokat'ın eşsiz el sanatları ve geleneksel ürünlere sahip, tarih ve kültür şehri olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Zamanın dokusu, el sanatlarının eşsizliğine sahip bir şehirdir Tokat'ımız. Türk kültürüne ve geleneksel el sanatlarımıza sahip çıkan ve çağdaş tasarımlarla gelecek kuşaklara aktaran Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Tokat Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ettik. Tokat'ımızın birbirinden değerli el sanatlarını gelecek nesillerimize aktarma gayretinde olan değerli eğitimcilerimize, el emeği göz nuru ürünleri üreten kıymetli kursiyerlerimizi tebrik ederim" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti - Son Dakika

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