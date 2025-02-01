Tokat Belediyesi'nde Yeni Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Politika

Tokat Belediyesi'nde Yeni Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Tokat Belediyesi\'nde Yeni Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Tokat Belediyesi, işçilerin haklarını artıran yeni bir toplu iş sözleşmesi imzaladı. Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, işçi ve memur arasında eşit zam oranları belirlediklerini ve sosyal yardımları önemli ölçüde artırdıklarını açıkladı.

01.02.2025 13:14  Güncelleme: 13:15
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Tokat Belediyesi'nde çalışan işçileri heyecanlandıran yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir arasında gerçekleştirilen imza töreninde, işçi ve memur arasındaki ücret farkları ortadan kaldırılarak her iki grup için eşit zam oranları belirlendi.

Tokat Belediyesi Teknik Hizmetler Şantiyesi'nde düzenlenen imza törenine, Tokat Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, belediyenin iştiraki olan TOKBEL ve BELİKA şirket çalışanları ile sendika işyeri temsilcileri katıldı.

"Emeğin ve alın terinin yanındayız"

İşçilerin haklarını her zaman savunduklarını belirten Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat Belediyesi olarak her bir çalışanımızın emeğine büyük değer veriyoruz. Bu toplu iş sözleşmesi ile çalışanlarımızın haklarını daha da iyileştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şirket çalışanı arkadaşlarımıza yıllık sosyal yardımlar dahil yüzde 35 oranında bir zam yaptık. Ayrıca sosyal ve ekonomik refahlarını artıracak birçok düzenleme gerçekleştirdik" dedi.

Başkan Yazıcıoğlu, yeni sözleşme ile işçilere sağlanan haklar hakkında bilgi vererek, "Öğrenim yardımı 255 TL'den 900 TL'ye, ramazan bayramı yardımı 500 TL'den 3 bin 500 TL'ye, kurban bayramı yardımı 800 TL'den 5 bin TL'ye ve giyim yardımı 500 TL'den bin TL'ye yükseltildi. Personel yılda 4 kez ikramiye alacak. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam yapılacak. İşçi ve memur zam oranları eşitlenerek işçi-memur ayrımı ortadan kaldırılacak. Tokat Belediyesi ailesi olarak hep birlikte şehrimize hizmet etmeye ve daha büyük projelere imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tokat Belediyesi'nde Yeni Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

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