Tokat'ta 4 beldede oy sayımı başladı - Son Dakika
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Tokat'ta 4 beldede oy sayımı başladı

Tokat\'ta 4 beldede oy sayımı başladı
07.06.2026 18:02  Güncelleme: 18:13
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YSK kararıyla belde statüsü kazanan Tokat'ın 4 yerleşim yerinde belediye başkanı ve meclis üyeleri için seçim yapıldı. Oy verme işlemi sona erdi, sayıma geçildi.

Tokat'ta Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı doğrultusunda belde statüsü kazanan 4 yerleşim yerinde seçmenler, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Oy pusulalarının sayımına başlandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar kapsamında 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca Tokat'ta belde statüsü kazanan 4 yerleşim yerinde ara seçim için sandıklar kuruldu. Belde statüsü kazanan Reşadiye ilçesi Çevrecik beldesinde 2 bin 166, Yolüstü beldesinde bin 600, Almus Bağtaşı beldesinde bin 206 ve Yeşilyurt Kuşçu beldesinde ise 710 seçmen oy kullandı. Saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklar açılmaya başlandı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tokat'ta 4 beldede oy sayımı başladı - Son Dakika

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