Tokayev, Kırgızistan\'ı Ziyaret Etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyaret kapsamında Kırgızistan'a geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kırgızistan'da Uluslararası Manas Havalimanı'da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılandı. Havalimanında, Cumhurbaşkanı Tokayev için Kırgız ve Kazak müzik eserlerinin seslendirildiği konser düzenlendi.

İki ülke bayraklarının asıldığı ve şeref kıtasının dizildiği havalimanında iki lider kırmızı halıdan geçti. Geleneksel kıyafet giyen Kırgız kızlar Cumhurbaşkanı Tokayev'e çiçek verdi, milli ekmek boorsok ile bal ikram etti.

Cumhurbaşkanı Tokayev ve Cumhurbaşkanı Caparov ikili görüşme gerçekleştirecek ve Devletlerarası Yüksek Konseyinin yedinci toplantısına katılacak. Tarafların görüşmede ikili işbirliğin güncel konularını ve Kırgız-Kazak ilişkilerinin geleceğini ele alması bekleniyor.

Ayrıca ziyaret sırasında iki ülkenin liderlerinin katılımıyla Bişkek'teki Intımak Parkı'nda "Altın Dostluk Köprüsü" anıtının resmi açılış töreni düzenlenmesi planlanıyor. - BİŞKEK