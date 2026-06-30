Tokayev ve Putin Gündemi Gördü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uluslararası ve bölgesel gündemin güncel konularını görüştüğü bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, Rus liderin mayıs ayında Kazakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti sırasında varılan anlaşmaların iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarına önemli ivme kazandırdığını vurguladığı belirtilen açıklamada, "İki ülke hükümetleri, söz konusu anlaşmaların hayata geçirilmesini kararlılıkla sürdürmektedir. Görüşmede temmuz ayın sonunda Omsk'ta düzenlenecek olan 22. Kazakistan-Rusya bölgelerarası işbirliği forumuna hazırlıklar ele alındı. Liderler ayrıca uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konuları da değerlendirdi" ifadelerine yer verildi. - BİŞKEK