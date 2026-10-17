TOKİ, Mudanya Ülkü köyündeki merayı konut imarı için belediyeden görüş istedi - Son Dakika
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TOKİ, Mudanya Ülkü köyündeki merayı konut imarı için belediyeden görüş istedi

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TOKİ, Mudanya Ülkü köyündeki merayı konut imarı için belediyeden görüş istedi
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Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, TOKİ'nin Ülkü köyü merasının konut imarına açılması için belediyeden görüş istediğini açıkladı. Dalgıç, imar planlarının iptal edildiğini, alanın tarım niteliği ve mera statüsü nedeniyle kullanımının uygun olmadığı görüşü alındığını söyledi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Ülkü köyündeki mera alanının konut amaçlı imara açılması konusunda TOKİ tarafından belediyeden görüş istendiğini açıkladı. Dalgıç, daha önce imar planlarının iptal edildiğini belirterek, alanın tarım ve mera niteliğine ilişkin ilgili kurumların değerlendirmelerini meclis gündemine taşıdı.

Mudanya Belediye Meclisi toplantısında konuşan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Ülkü köyündeki imar planlarının, mera alanının sosyal donatı amacıyla kullanılmasının uygun bulunmaması nedeniyle iptal edildiğini söyledi. Planların yeniden hayata geçirilebilmesi amacıyla Valilik aracılığıyla ilgili Bakanlıktan kamu yararı görüşü talep edildiğini aktaran Dalgıç, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden alanın tarım niteliği ve mera statüsü nedeniyle bu amaçla kullanılmasının uygun olmadığı yönünde görüş aldıklarını ifade etti.

TOKİ'den belediyeye görüş yazısı

Sürece ilişkin yeni gelişmeyi de mecliste paylaşan Dalgıç, TOKİ tarafından çarşamba günü belediyeye gönderilen yazıda, Ülkü köyündeki mera alanının konut amacıyla imara açılmasına ilişkin belediyenin görüşünün istendiğini belirtti.

Dalgıç'ın açıklamasıyla birlikte, söz konusu alanın geleceği ve muhtemel konut projesine ilişkin süreç yeniden gündeme geldi.

Ülkü Köyü merasının konut alanına dönüştürülmesine ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmazken, sürecin ilgili kurumların görüşleri ve yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda ilerlemesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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