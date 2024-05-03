Toroslar Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Toroslar Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Toroslar Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Toroslar Belediye Meclisi, Mayıs Ayı Toplantısı'nın birinci birleşimini Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız başkanlığında gerçekleştirdi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, kamuoyunda tartışmalara neden olan işçi çıkarılmasıyla ilgili konu da gündeme geldi.

03.05.2024 16:07  Güncelleme: 16:38
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Toroslar Belediye Meclisi, Mayıs Ayı Toplantısı'nın birinci birleşimini Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız başkanlığında gerçekleştirdi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, kamuoyunda tartışmalara neden olan işçi çıkarılmasıyla ilgili konu da gündeme geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yıldız, belediye bünyesinden işçi çıkarmak istemediklerini ancak 12 yıldır işe gelmeden, çalıştığı birimi bilmeden maaş alan personeller tespit ettiklerini söyledi. Önceliklerinin Toroslar'daki hizmet kalitesinin yükseltilmesi olduğunu belirten Yıldız, "İşçi meselesini yeni söylemiyorum. Kampanya döneminde ve belediye başkanı seçildikten sonra hep söyledim. Birincisi işe gelmediğini bildiğimiz çok fazla çalışan var. Fakat bunların tespit edilmesi noktasında da ciddi bir direnç var. Mutlaka aşacağız. Ama biz bunu aşarken, özellikle bürokrat arkadaşlarımızın canı yanmadan aşalım istiyoruz. Bu belediye hiç kimsenin babasının malı değil. Maaşını alıyorsan, çalışacaksın. Çalışmayanları gizlemek noktasında bizim bürokratımız da bir hamle yapıyorsa, hepsini çok sevmemize, hepsiyle önümüzdeki beş yıl uyum içerisinde, huzur içerisinde çalışmak istememize rağmen, Toroslar halkının hakkına ve aleyhine hamle yapan insanları affetmeyeceğiz" dedi.

"Disiplin kararıyla 30 arkadaşımız bugün itibariyle işten çıkarıldı"

Başkan Yıldız, son dönemde işe giren personelin meslek grubuna bakılmadan, seçim kampanyasında çalıştırılmak üzere belediye bünyesine alındığına dikkat çekerek; "İşten çıkarılacak arkadaşlarımıza gelince, bu arkadaşlarımızın çoğu herhangi bir iş için alınmamış. İşe giriş formları düzenlenmemiş, hangi meslek grubunda çalışacakları, ne iş için alındıkları belli değil. Çok sayıda çalışan yapacakları iş belli olmadığı için sadece oturup bekliyorlar. Disiplin kararıyla 30 arkadaşımız bugün itibariyle işten çıkarıldı. Yıllardır işe gelmediği gibi başka bir belediye idaresi seçilmesine rağmen yine de gelmemekte ısrar ediyor. Buradaki herkes devletin memuru ve işçisidir. Çalışmadan maaş alıyorsa 'devletin parasına göz koymuş, kamunun parasını çalıyor' demektir. Yıllardır işe gelmeyeceksin, yıllardır maaş alacaksın, belediyenin yerini bilmeyeceksin sonra gelip diyeceksin ki 'Ben kendim işten ayrılacam, 12 yıllık tazminatımı vereceksiniz'. Olmaz böyle bir şey" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki günlerde verileri net bir şekilde ortaya koyacağız"

Belediye meclis üyelerinden de bu konuda destek istediklerini belirten Yıldız, "Burada her birinize teslim edilmiş olan ve sizin namusunuz olan paranın hakkının çalınmasına müsaade etmeyin ve bunun tartışılmasına dahi izin vermeyin. Önümüzdeki günlerde verileri net bir şekilde ortaya koyarak açıklama yapmak için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz" dedi.

Toplantıda ayrıca Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği meclisinde görev yapmak üzere, belediye meclis üyeleri arasından gizli oyla 2 asil, 1 yedek üye, Çukurova Belediyeler Birliği meclisinde görev yapmak üzere, belediye meclis üyeleri arasından gizli oyla 5 asil, 2 yedek üye, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği meclisinde görev yapmak üzere, belediye meclis üyeleri arasından gizli oyla 2 üyenin seçimi yapıldı.

Toroslar Belediyesinin, 2023 mali yılı bütçe kesin hesabı görüşülerek, tüm komisyonlara havale edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Toroslar Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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