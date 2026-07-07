Başkan Kavaklıgil, MHP Genel Başkanı Bahçeli\'ye ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Tosya Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar, devam eden projeler ve Tosya'nın geleceğine yönelik hedefler Başkan Kavaklıgil tarafından MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye aktarıldı.

Başkan Kavaklıgil, desteklerinden dolayı Bahçeli'ye teşekkür ederek, "Aynı zamanda, 1997 yılında Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanlığı görevini devralarak Türk siyasetinde 30 yılı geride bırakan Sayın Devlet Bahçeli'nin genel başkanlık yıl dönümüdür. Ülkücü hareketin şanlı sancağını 30 yıldır inanç, kararlılık ve devlet şuuruyla taşıyan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin Genel Başkanlık yıl dönümünü en kalbi duygularımızla tebrik ediyor, kendilerine sağlık, huzur ve muvaffakiyetler diliyoruz. Nazik kabulleri, yakın ilgileri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyor; Tosya'mızın kalkınması, hemşehrilerimizin refahı ve ilçemizin daha güçlü yarınlara ulaşması adına aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz" dedi. - KASTAMONU