Tosyalı uhtarlar 3 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç yıl aradan sonra Beştepe'de Muhtarlarla düzenlediği toplantıya Kastamonu'nun Tosya ilçesinden 12 muhtar katıldı.

Tosya ilçe merkezinden 5 muhtar ve 7 köy muhtarı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan toplantıya katıldı. Toplantı sonrası Tosya ve köyleri hakkında yetkililere bilgi veren muhtarlar taleplerde bulundu. - KASTAMONU