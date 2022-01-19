Tosyalı uhtarlar 3 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç yıl aradan sonra Beştepe'de Muhtarlarla düzenlediği toplantıya Kastamonu'nun Tosya ilçesinden 12 muhtar katıldı.
Tosya ilçe merkezinden 5 muhtar ve 7 köy muhtarı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan toplantıya katıldı. Toplantı sonrası Tosya ve köyleri hakkında yetkililere bilgi veren muhtarlar taleplerde bulundu. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
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