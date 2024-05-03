Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Üniversite Öğrencilerine Yapılan Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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Politika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Üniversite Öğrencilerine Yapılan Saldırıyı Kınadı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Üniversite Öğrencilerine Yapılan Saldırıyı Kınadı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un Sürmene ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik dolmuşçular tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak, öğrencilere ücretsiz ulaşım sağlayacaklarını duyurdu.

03.05.2024 16:01  Güncelleme: 16:15
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un Sürmene ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik dolmuşçular tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak "Yaşanan olayla ilgili üzüntülüyüz. Tekrarının yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Muammer Dereli Yerleşkesindeki öğrencilerimizi ücretsiz taşıyacağız. Ayrıca Sürmene otobüs hattımızı Çamburnu'na kadar uzatıp, o bölgede yaşayan tüm öğrencilerimize ulaşım kolaylığı sağlayacağız" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik yapılan saldırıyı sert bir şekilde kınadı. Trabzon'un bir öğrenci dostu kenti olduğunu söyleyen Başkan Genç, yaşanan bu vahim olayın hiçbir haklı sebebinin olmayacağını belirterek "Şehirdeki öğrencilerimizin hepsi bizlere emanettir. Bu kardeşlerimizin haklarını korumak bizim görevimizdir. Yaşanan olayla ilgili çok üzüntülüyüz. Tekrarının yaşlanmaması adına tüm tedbirleri aldık. Olayın takipçisi olacağız. Bu konuda gerekli adımları atmaktan geri durmayacağız" diye konuştu.

Konuya en üst düzeyde hassasiyet gösterdiklerini belirten Başkan Genç, "Öğrencilerimizin güvenliği ve refahı konusunda en üst düzeyde hassasiyet gösteriyoruz. Şehrimizin geleceğini şekillendirecek olan gençlerimizin huzur içinde eğitim alabilmesi için çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam edecek. Güvenlik tedbirlerinin yanı sıra gençlerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara yardımcı olmak için sürekli olarak çaba gösteriyoruz. Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Muammer Dereli Yerleşkesindeki öğrencilerimizi ücretsiz taşıyacağız. Ayrıca Sürmene otobüs hattımızı Çamburnu'na kadar uzatıp, o bölgede yaşayan tüm öğrencilerimize ulaşım kolaylığı sağlayacağız. Bu şehirdeki her öğrencinin kendini güvende hissetmesini sağlamak, bizim için temel bir sorumluluktur ve bu amaçla hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Üniversite Öğrencilerine Yapılan Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Üniversite Öğrencilerine Yapılan Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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