Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerini Kazanan AK Parti Adayı Ahmet Metin Genç, Halkın İradesini Vurguladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan AK Parti'nin adayı Ahmet Metin Genç, "En saygıdeğer irade halkın dün sandığa yansıttığı iradedir. Kesinlikle sorgulanamaz." dedi.
Genç, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, demokratik sisteminin en önemli unsurlarından biri olan seçimlerin yapılması ilkesinin, dün ülke genelinde halkın iradesinin sandığa yansımasıyla bir kez daha başarıyla sonuçlandığını söyledi.
Siyasi görüşü ne olursa olsun yerel yöneticilerini seçmek adına sandığa giderek iradesini kullanan vatandaşlara şükranlarını sunan Genç, seçim propaganda döneminde emek veren AK Parti teşkilatına da teşekkür etti.
Ahmet Metin Genç, halkın iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Demokrasinin gereği olarak halkın iradesi başımız gözümüz üstünedir. Halkımızın iradesi sorgulanamaz. En saygıdeğer irade halkın dün sandığa yansıttığı iradedir. Kesinlikle sorgulanamaz. Ancak bu iradenin bazı ilçelerde meclis üyeliklerinde veya ilçe belediye başkanlıklarında lehimize tezahür etmemesi konusunu da siyasetin gereği olarak, siyasi parti anlayışının gereği olarak hepimiz el ele verip inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz çünkü yeni döneme ait adımlarımızı da bu iradeyi değerlendirerek atmak durumundayız. Ancak bu ayrı bir değerlendirme konusu ve partimizin konusu olmakla birlikte Allah nasip ederse mazbatamızı aldıktan sonra yeni döneme dair Trabzonlulara bu dönemde açıkladığımız projeleri hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışacağım."
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ise 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin hayırlar getirmesini dileyerek, Ahmet Metin Genç başta olmak üzere kazanan bütün belediye başkanlarını kutladı.
Trabzon'da yüzde 51,5 oy oranıyla AK Parti'nin açık ara birinci olduğunu anımsatan Karaismailoğlu, "En yakın rakibine de 23 puanın üzerinde bir fark atmıştır. Tabii ki daha iyi sonuçlar da alınabilirdi ama yine Türkiye geneline baktığımızda Trabzon'da çok başarılı bir sonuç aldık." diye konuştu.
Karaismailoğlu, bundan sonra da Trabzon'un gelişmesi, büyümesi, cazibe merkezi olması, yaşayanların mutlu ve huzurlu olması için ellerinden gelen ne varsa daha fazlasını yapmak için canla başla çalışacaklarını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir kadro olarak gelişen ve büyüyen Trabzon'un Türkiye'ye vereceği katkılarla yine gündemimizi doldurmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Toplantıda, AK Parti Trabzon milletvekilleri Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın ile İl Başkanı Sezgin Mumcu da değerlendirmelerde bulundu.
Son Dakika › Politika › Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerini Kazanan AK Parti Adayı Ahmet Metin Genç, Halkın İradesini Vurguladı - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Ayşe Ünlüce, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını doldurduğumuz bu süreçte Eskişehir'in ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olarak bu şehirde iz bırakmak, oy versin vermesin tüm hemşehrilerimin yüreğine dokunmak istiyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 13 ilçenin 7'sini kazanarak 8 belediye başkanlığı elde etti. İYİ Parti 2, MHP 3 ve DEM Parti 1 ilçe belediye başkanlığı kazanırken, 11 ilçenin belediye başkanı da değişti.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle 4. kez aday olduğu seçimleri kazanarak tekrar başkan seçildi. Tahmazoğlu, yüzde 55,25 oy oranıyla en yakın rakibine açık ara fark attı. Başkan, eser ve hizmet siyaseti çerçevesinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
Kentte, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanan 8 milyon 970 bin 212 seçmen büyükşehir ve 39 ilçede, 5 yıl görev yapacak belediye başkanlarını seçti.
Ankara'nın Kalecik ilçesinde, oy sayımı esnasında iki rakip muhtar arasında çıkan bıçaklı kavgada 4'ü ağır toplam 23 kişi yaralandı. Kavgada yaralananlar arasında muhtar Fatih Akgül'ün ailesinden 7 kişi de bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sultangazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 2. dönemde seçimleri kazanan Çiğdem Özkan'a destek amacıyla bando eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Özkan, mahalle halkının sevgisini kazanarak 5 yıllık süre içinde yaptığı çalışmalarla tekrar muhtar seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçenin belediye başkanlarının belirlendiği bildirildi. Resmi olmayan sonuçlara göre, 11 ilçenin belediye başkanı değişirken bunlardan 7'si farklı partilerin adayları oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 47.29 oy oranıyla seçimi kazandı. Cumhur İttifakı, 7 ilçeyi kaybetti.
Giresun'da İl Genel Meclisi seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre üye dağılımında sonuçlar netleşmeye başladı. AK Parti İl Genel Meclisi'nde çoğunluğu korurken, CHP ve MHP'nin ise üye sayısı arttı. İyi Parti ile Yeniden Refah Partisi ise ilk defa 1'er üye kazandı.
31 Mart yerel seçimlerinde alınan resmi olmayan sonuçlara göre, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu elde etti. 148 üyeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'nin 87 üyesinin olacağı tahmin ediliyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, milletin iktidara önemli bir mesaj verdiğini belirtti.
Bozkurt'ta mevcut başkan Birsen Çelik, 3. dönemi için girdiği seçimde resmi olmayan sonuçlara göre zaferle ayrılmayı başardı. Çelik, 2024 yerel seçimlerinde 2 bin 164 oy alarak ilk sırada yer aldı. AK Parti adayı Akif Bayar ise 2 bin 290 oy ile ikinci oldu. Başkan Çelik, seçim sonrası yaptığı açıklamada, hemşehrilerinin destekleriyle birlikte 5 yıl daha birlikte olacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?