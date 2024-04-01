Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerini Kazanan AK Parti Adayı Ahmet Metin Genç, Halkın İradesini Vurguladı

Politika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan AK Parti'nin adayı Ahmet Metin Genç, "En saygıdeğer irade halkın dün sandığa yansıttığı iradedir. Kesinlikle sorgulanamaz." dedi.

Genç, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, demokratik sisteminin en önemli unsurlarından biri olan seçimlerin yapılması ilkesinin, dün ülke genelinde halkın iradesinin sandığa yansımasıyla bir kez daha başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Siyasi görüşü ne olursa olsun yerel yöneticilerini seçmek adına sandığa giderek iradesini kullanan vatandaşlara şükranlarını sunan Genç, seçim propaganda döneminde emek veren AK Parti teşkilatına da teşekkür etti.

Ahmet Metin Genç, halkın iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Demokrasinin gereği olarak halkın iradesi başımız gözümüz üstünedir. Halkımızın iradesi sorgulanamaz. En saygıdeğer irade halkın dün sandığa yansıttığı iradedir. Kesinlikle sorgulanamaz. Ancak bu iradenin bazı ilçelerde meclis üyeliklerinde veya ilçe belediye başkanlıklarında lehimize tezahür etmemesi konusunu da siyasetin gereği olarak, siyasi parti anlayışının gereği olarak hepimiz el ele verip inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz çünkü yeni döneme ait adımlarımızı da bu iradeyi değerlendirerek atmak durumundayız. Ancak bu ayrı bir değerlendirme konusu ve partimizin konusu olmakla birlikte Allah nasip ederse mazbatamızı aldıktan sonra yeni döneme dair Trabzonlulara bu dönemde açıkladığımız projeleri hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışacağım."

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ise 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin hayırlar getirmesini dileyerek, Ahmet Metin Genç başta olmak üzere kazanan bütün belediye başkanlarını kutladı.

Trabzon'da yüzde 51,5 oy oranıyla AK Parti'nin açık ara birinci olduğunu anımsatan Karaismailoğlu, "En yakın rakibine de 23 puanın üzerinde bir fark atmıştır. Tabii ki daha iyi sonuçlar da alınabilirdi ama yine Türkiye geneline baktığımızda Trabzon'da çok başarılı bir sonuç aldık." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bundan sonra da Trabzon'un gelişmesi, büyümesi, cazibe merkezi olması, yaşayanların mutlu ve huzurlu olması için ellerinden gelen ne varsa daha fazlasını yapmak için canla başla çalışacaklarını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir kadro olarak gelişen ve büyüyen Trabzon'un Türkiye'ye vereceği katkılarla yine gündemimizi doldurmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantıda, AK Parti Trabzon milletvekilleri Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın ile İl Başkanı Sezgin Mumcu da değerlendirmelerde bulundu.