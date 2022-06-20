Trabzon'da AK Parti İl İstişare Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da AK Parti İl İstişare Toplantısı düzenlendi

20.06.2022 17:24
Trabzon'da AK Parti İl İstişare Toplantısı düzenlendi

AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığınca Trabzon'da haziran ayı İl İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığınca Trabzon'da haziran ayı İl İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Karadeniz Bölge Sorumlusu Bülent Yağmur, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar, Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe gençlik kolları başkanları, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

İl Başkanı Mumcu, sandıkların, millet iradesinin yansıması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sandık, millet iradesinin yansıması olup sandık sonuçları devlet yönetiminin halk iradesi doğrultusunda şekillenmesini sağlamaktadır. Bu irade siyasi tarihimizde defalarca şer güçler tarafından sekteye uğratılmış ve uğratılmaya çalışılmıştır. Sandıklara ve bize emanet edilen millet iradesine sahip çıkabilmek için tüm dava arkadaşlarımızın yapabildiğinin daha üstünde gayret göstermesi davasına vefa borcudur. Müşahitlerimiz sandıklara sahip çıkmak ve sonuçları almak için en önemli teşkilat mensuplarımızdandır. Zira bizim adımıza itirazlarımızı yapacak, itirazlar hususunda seçim kurul üyemizi bilgilendirecek kişilerdir. Tüm sandık ve seçim kurulu görevlilerimize hem toplu şekilde hem de bireysel ziyaretler ile eğitimleri verilecektir."

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Kaynak: AA

AK Parti, Trabzon, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Trabzon'da AK Parti İl İstişare Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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