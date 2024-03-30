Trabzon\'da Yerel Seçimlerde 619 Bin 603 Seçmen Sandık Başına Gidiyor

Politika

Trabzon'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde il genelinde 619 bin 603 seçmen 2 bin 264 sandıkta yarın sandık başına giderek "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için oy kullanma saatleri 07.00-16.00 olarak belirlenen iller arasında yer alan Trabzon'da tüm yurtta olduğu gibi oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Trabzon'da en fazla seçmen merkez ilçe olan Ortahisar ilçesinde bulunurken, Ortahisar'da 232 bin 434 seçmen, 721 sandıkta oy kullanacak. En az seçmenin bulunduğu ilçe ise Dernekpazarı ilçesi olurken bu ilçede 3 bin 627 seçmen 16 sandıkta oy kullanacak.

Akçaabat ilçesinde 96 bin 871 seçmen 366 sandıkta, Araklı ilçesinde 38 bin 39 seçmen 145 sandıkta, Arsin'de 24 bin 962 seçmen 94 sandıkta, Beşikdüzü ilçesinde 18 bin 105 seçmen 70 sandıkta, Çarşıbaşı ilçesinde 12 bin 851 seçmen 48 sandıkta, Çaykara ilçesinde 12 bin 760 seçmen 59 sandıkta, Düzköy ilçesinde 11 bin 488 seçmen 45 sandıkta, Hayrat ilçesinde 8 bin 69 seçmen 42 sandıkta, Köprübaşı ilçesinde 4 bin 156 seçmen 22 sandıkta, Maçka ilçesinde 22 bin 593 seçmen 105 sandıkta, Of ilçesinde 34 bin 692 seçmen 141 sandıkta, Sürmene ilçesinde 20 bin 758 seçmen 94 sandıkta, Şalpazarı ilçesinde 10 bin 320 seçmen 44 sandıkta, Tonya ilçesinde 11 bin 907 seçmen 44 sandıkta, Vakfıkebir ilçesinde 21 bin 842 seçmen 87 sandıkta ve Yomra ilçesinde 34 bin 129 seçmen 121 sandıkta oy kullanacak.

Oy kullanma sürecinde il genelinde binin üzerinde polis ve jandarma ekibi seçimin huzur içinde geçmesi için görev yapacak. - TRABZON