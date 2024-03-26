Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Gençler ve Kadınlarla Buluştu

Politika

Trabzon'un Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, seçim çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Her gün değişik gruplarla bir araya gelen Başkan Bıyık, kadınlar ve gençlerle ayrı ayrı programlar gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Parkı 100. Yıl Kafeteryası'nda ilk olarak gençlerle bir araya gelen Başkan Bıyık, desteklerinden ötürü Yomralı gençlere teşekkür etti. Yomra'da gençler için çok çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Bıyık, "Yeni dönemde de gençler için çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca gençlerimizin isteği üzerine Yomramıza bir de survivor parkı kazandıracağız. Yomralı gençler bizi bilir, biz gençlerimizi iyi tanırız. Yomra'yı sosyal etkinliklerle, gençlerimiz için sosyal programlarla biz tanışırdık. Bugün Yomramız, Trabzon'da en çok sosyal etkinlik yapılan ilçedir. Tüm bunları hep birlikte başardık. Yeni dönemde yine birlikte çok güzel işler başaracağız" diye konuştu.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Yomra'daki yurtlarda kalan üniversite öğrencileri ile de bir araya geldi. Üniversite öğrencilerinden tam destek alan Başkan Bıyık, "Beş yıl öncesine kıyasla bugün çok farklı bir Yomra var. Beş yıl boyunca çok çalıştık. Bizim işimiz hizmettir. Yomra'ya hizmetten başka gündemimiz yoktur. Allah nasip etti, çok güzel hizmetleri ilçemize kazandırmayı başardık. Destelerinizden ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Bıyık, Yomralı bur grup kadın ile Cumhuriyet Parkı'nda bir araya geldi. Beş yıl boyunca Yomralı hanımefendilerden her zaman tam destek aldıklarını belirten Başkan Bıyık, "Sokağa ne zaman çıksam hanımefendiler desteklerini ifade ediyorlar, hizmetlerimizden ötürü teşekkür ediyorlar. Sizlere layık olabilmek için beş yıl boyunca gece gündüz çalıştık. Inşallah yeni dönemde tempomuzu daha arttırarak çalışacağız. Yomramızda kadınlarımız için çok güzel çalışmalar yaptık. Bizden önce bir annenin çocuğu ile gidip, çayını icip nefes alabileceği bir alan yoktu ilçemizde. Beş yılda 60 bin metrekare sosyal alanı Yomramıza kazandırdık. Yeni dönemde daha da güzel işler yapacağız. Yomramızda halk eğitim salonları yapıp kadınlarımızın emrine sunduk. Daha yapacak çok işimiz var. Sizlerin desteği, duası bizim için çok değerli. Her birinize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - TRABZON