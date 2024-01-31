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Trafik Cezalarında Ödeme Süresi Uzatıldı - Son Dakika
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Politika

Trafik Cezalarında Ödeme Süresi Uzatıldı

Trafik Cezalarında Ödeme Süresi Uzatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı. Yüzde 25 indirimli ödeme imkanından yararlanabilme süresi ise 15 günden 1 aya uzatıldı.

31.01.2024 04:20
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İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Düzenlenmesinde ve Tahsilinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine göre, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı.

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre; trafik cezalarında, yüzde 25 indirimli ödeme imkanından yararlanabilme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trafik Cezalarında Ödeme Süresi Uzatıldı - Son Dakika
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