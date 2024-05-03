Trinidad ve Tobago, Filistin'i Devlet Olarak Tanıdığını Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Trinidad ve Tobago, Filistin'i Devlet Olarak Tanıdığını Açıkladı

Karayip ülkesi Trinidad ve Tobago, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını duyurdu. Bu karar, uluslararası alanda Filistin devletine destek artışını göstermektedir. Jamaika ve Barbados gibi diğer Karayip ülkeleri de daha önce Filistin devletini tanıdıklarını açıklamışlardı. Avrupa Birliği ülkeleri de Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanımaya hazırlanmaktadır. ABD ise BM karar tasarısını veto ederek Filistin'in tam üyeliğine karşı çıkmıştır.

03.05.2024 11:16
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Karayip ülkesi Trinidad ve Tobago, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını açıkladı.

Trinidad ve Tobago, Filistin'i devlet olarak resmen tanıma kararı aldı. Trinidad ve Tobago Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın "Filistin devleti" meselesinde büyüyen uluslararası fikir birliğini güçlendirdiği belirtildi. Açıklamada, "Filistin'in tanınması ahlaki ve adildir, Trinidad ve Tobago'nun Filistin halkının meşru isteklerini tanıdığını ve desteklediğini gösterir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Karayip ülkelerinden Jamaika ve Barbados, Filistin devletini resmen tanıdıklarını duyurmuştu. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell pazartesi günü yaptığı açıklamada, birçok AB ülkesinin Mayıs ayı sonuna kadar Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanımaya hazırlandığını söylemişti.

ABD ise geçtiğimiz ay Filistin'in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğinin önünü açacak olan BM karar tasarısını, "devlet olmanın İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakereler yoluyla sağlanması gerektiğini" söyleyerek veto etmişti. - PORT OF SPAIN

Kaynak: İHA

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