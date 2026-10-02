Trump, Avrupa'nın dizel stoklarının çoğunu serbest bırakmayı kabul ettiğini açıkladı

Trump, Avrupa'nın dizel stoklarının çoğunu serbest bırakmayı kabul ettiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın stokladığı dizel yakıtın büyük bir kısmını serbest bırakmayı az önce kabul ettiğini açıkladı. Trump, sürecin derhal başlayacağını da sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Avrupa, stokladığı dizel yakıtın büyük bir kısmını serbest bırakmayı az önce kabul etti. Süreç derhal başlayacak" dedi.
Kaynak: İHA
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