Trump, Bagram Hava Üssü'ne Dönüş Müjdesi Verdi

Politika

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün kontrolünün yeniden ABD'ye devredilmesi için çalışacaklarını belirterek, "Afganistan'a milyarlarca dolar veriyoruz. Bunu kimse bilmiyor. Bagram'ı Afganistan yüzünden değil, Çin yüzünden tutacağız, çünkü Çin'in nükleer füzelerini ürettiği yere tam bir saat uzaklıkta" dedi. - WASHINGTON