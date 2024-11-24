Trump, Brooke Rollins'i Tarım Bakanı Adayı Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Trump, Brooke Rollins'i Tarım Bakanı Adayı Gösterdi

Donald Trump, tarım bakanı olarak Brooke Rollins'i aday gösterdi. Onaylanması bekleniyor.

24.11.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, "Önce Amerika" Politika Enstitüsü Başkanı Brooke Rollins'i tarım bakanı olarak aday gösterdi.

ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, görev süresinin başlama tarihi yaklaşırken, kabinesini belirliyor. Trump, "Önce Amerika" Politika Enstitüsü Başkanı Brooke Rollins'i tarım bakanı olarak aday gösterdi. Trump açıklamasında, "Bir sonraki Tarım Bakanımız olarak Brooke, Ülkemizin gerçek anlamda bel kemiği olan Amerikan çiftçilerini koruma çabalarına öncülük edecek. Brooke'un Amerikan çiftçisini destekleme, Amerikan gıdasının kendi kendine yeterliliğini savunma ve tarıma bağımlı küçük Amerikan kasabalarının restorasyonu konusundaki kararlılığı rakipsizdir" dedi.

"Kim tarımı yeniden büyük yapmaya hazır"

Brooke ise adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından, "Bir sonraki ABD Tarım Bakanı olarak hizmet etme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan. Amerika'nın çiftçileri ve Ulusumuzun tarım toplulukları için mücadele etmek benim için hayatımın onuru olacaktır. Bu, Glen Rose, TX'li (Texas) küçük bir tarım kasabası kızı için gerçekten en büyük Amerikan Rüyası. Kim tarımı yeniden büyük yapmaya hazır!" açıklamasını yaptı.

Senato tarafından onaylanması halinde Rollins, ABD'nin yeni tarım bakanı olacak. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump, Brooke Rollins'i Tarım Bakanı Adayı Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:53 Bedri Usta’nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 12:19:15. #1.13#
SON DAKİKA: Trump, Brooke Rollins'i Tarım Bakanı Adayı Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.