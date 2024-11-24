Trump, Brooke Rollins'i Tarım Bakanı Adayı Gösterdi

Politika

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, "Önce Amerika" Politika Enstitüsü Başkanı Brooke Rollins'i tarım bakanı olarak aday gösterdi.

ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, görev süresinin başlama tarihi yaklaşırken, kabinesini belirliyor. Trump, "Önce Amerika" Politika Enstitüsü Başkanı Brooke Rollins'i tarım bakanı olarak aday gösterdi. Trump açıklamasında, "Bir sonraki Tarım Bakanımız olarak Brooke, Ülkemizin gerçek anlamda bel kemiği olan Amerikan çiftçilerini koruma çabalarına öncülük edecek. Brooke'un Amerikan çiftçisini destekleme, Amerikan gıdasının kendi kendine yeterliliğini savunma ve tarıma bağımlı küçük Amerikan kasabalarının restorasyonu konusundaki kararlılığı rakipsizdir" dedi.

"Kim tarımı yeniden büyük yapmaya hazır"

Brooke ise adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından, "Bir sonraki ABD Tarım Bakanı olarak hizmet etme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan. Amerika'nın çiftçileri ve Ulusumuzun tarım toplulukları için mücadele etmek benim için hayatımın onuru olacaktır. Bu, Glen Rose, TX'li (Texas) küçük bir tarım kasabası kızı için gerçekten en büyük Amerikan Rüyası. Kim tarımı yeniden büyük yapmaya hazır!" açıklamasını yaptı.

Senato tarafından onaylanması halinde Rollins, ABD'nin yeni tarım bakanı olacak. - WASHINGTON