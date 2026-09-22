Trump, Burnham'la BM'de görüştü, Diego Garcia planına yine 'korkunç anlaşma' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, Burnham'la BM'de görüştü, Diego Garcia planına yine 'korkunç anlaşma' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, BM 81. Genel Kurulu marjında İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna, Falkland Adaları ve ticaret ele alındı; Trump, Diego Garcia planını yeniden 'korkunç anlaşma' diye eleştirirken Burnham çözüm sözü verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81'nci Genel Kurulu marjında ikili temaslarda bulundu. Trump, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile bir araya geldi. Trump, Ukrayna, Falkland Adaları'nın statüsü ve ticaret konuları da dahil olmak üzere çeşitli meseleleri ele aldıkları görüşmenin ardından Burnham'ı "doğal bir iş insanı" olarak nitelendirdi. Trump, görüşmenin ardından ayrıca İngiltere'nin Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası'nda bulunan ABD-İngiltere askeri üssünün statüsünü çözme planını yeniden eleştirerek, planı "korkunç bir anlaşma" olarak nitelendirdi.

"Bu ilişki bizim için çok önemli ve bunun üzerine inşa edeceğiz"

İlk kez Trump'la bir araya gelen Burnham ise, bazı dış politika konularında yaşadıkları görüş ayrılıklarına rağmen görüşmede iyi bir bağ kurduklarını söyledi. Burnham, "Bu ilişki bizim için çok önemli ve bunun üzerine inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. Diego Garcia konusuna değinen Burnham, bir çözüm bulma sözü verdi.

İngiltere, iki asırdan fazla süren yönetimin ardından geçen yıl Chagos Adaları'nın egemenliğini Mauritius'a devretme konusunda anlaşmış, ancak en büyük ada Diego Garcia ve buradaki stratejik askeri üs için 99 yıllık kira hakkını elinde tutmuştu. Ancak anlaşmanın uygulanması için gerekli yasal düzenleme, ABD'nin karşı çıkması nedeniyle askıya alınmıştı.

Kaynak: İHA
Falkland AdalarıDonald TrumpABD BaşkanıİngilterePolitikaDiegoDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen’deki Husilere hava saldırısını bekletti Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen'deki Husilere hava saldırısını bekletti
“Gizli bölme“ daha fazla gizleyemedi 7 aydır aranan kadın yakalandı "Gizli bölme" daha fazla gizleyemedi! 7 aydır aranan kadın yakalandı
8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu 8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu
Tottenham, Icardi için kararını verdi Tottenham, Icardi için kararını verdi
Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi
İmzası bile kurumamıştı Galatasaray’ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı İmzası bile kurumamıştı! Galatasaray'ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı
21:38
Türkiye’de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
Türkiye'de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
20:58
Diyarbakır Yenişehir’de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
20:48
Ederson’dan radikal karar: Affını istedi
Ederson'dan radikal karar: Affını istedi
19:35
Enver Altaylı’dan savcıya skandal tehdit Soruşturma başlatıldı
Enver Altaylı'dan savcıya skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı
18:54
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 21:50:29. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, Burnham'la BM'de görüştü, Diego Garcia planına yine 'korkunç anlaşma' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement