Trump Çin ile Tarife Müzakerelerini Sürdürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, tarifeler konusunda Çinli yetkililerle görüştüklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te başkanlık kararnameleri imzalamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çin ile tarife müzakerelerine dair sorulan bir soru üzerine Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 'çok iyi' olan ilişkisinin devam edeceğini düşündüğünü ifade etti. Tarifelerin yüzde 145'e çıkması sonrasında Çin ile görüşüp görüşülmediğine ilişkin soru üzerine de Trump, birçok kez görüştüklerini belirtti.

Trump, doğrudan Şi ile görüşüp görüşmediğine dair soruya ise, "Çin ile bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum" yanıtını verdi. Tarifelerin daha yüksek oranlara çıkmasını istemediğini söyleyen Trump, bu olursa belli bir noktada insanların satın almayı bırakacağını dile getirdi. Trump, Çin ile müzakerelerin ne kadar ilerlediğine dair soruya, "Bence çok iyi görüşmeler yaptık ama daha da iyi görüşmeler yapacağız. Bazı insanlar diyor ki, 'Acele et'. Bence bolca zamanımız var" dedi.

Trump, eğer anlaşma yapılamazsa bir limit ve tarife oranı belirleyeceklerini kaydederek, "Bundan hoşlanmayabilirler ve piyasa bunu çok yüksek bulabilir ya da ülke bunu çok yüksek bulabilir. Sonra geri gelip şöyle diyecekler: 'Biz bunun çok yüksek olduğunu düşünüyoruz ve müzakere edeceğiz. ya da başka bir şey söyleyecekler" açıklamasını yaptı.