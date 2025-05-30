Trump, Çin\'e karşı gemileri yaktı: \'Bay Nazik Adam\' olmak buraya kadarmış

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında gerilim tırmanmaya devam ediyor.

TRUMP, ÇİN'İ TİCARET ANLAŞMASINI İHLAL ETMEKLE SUÇLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in kendileriyle yaptığı ticaret anlaşmasını tamamen ihlal ettiğini savundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki hafta önce Çin'in büyük bir tehlike altında olduğunu öne süren Trump, "Koyduğum çok yüksek tarifeler Çin'in dünyanın açık ara bir numarası olan ABD pazarına ticaret yapmasını neredeyse imkansız hale getirdi." değerlendirmesinde bulundu. Trump, Çin'e birdenbire bunu yapmanın onlar için yıkıcı olduğunu, pek çok fabrikanın kapandığını ve "sivil huzursuzluk" yaşandığını ifade etti.

"'BAY NAZİK ADAM' OLMAK BURAYA KADARMIŞ"

Durumdan Çin adına hoşlanmadığını belirten Trump, şunları kaydetti: "Onları çok kötü olacağını düşündüğüm ve gerçekleşmesini görmek istemediğim bu durumdan kurtarmak için Çin ile hızlı bir anlaşma yaptım. Bu anlaşma sayesinde her şey hızla istikrara kavuştu ve Çin her zamanki gibi işine geri döndü. Herkes mutlu oldu. Bu iyi haber. Kötü haber ise Çin'in, belki de bazıları için şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bizimle yaptığı anlaşmayı tamamen ihlal etmiş olması. 'Bay Nazik Adam' olmak buraya kadarmış."

GEÇİCİ ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile tarife restleşmesi sonrasında bu ülkeye yönelik gümrük vergilerini yüzde 145'e kadar çıkarmıştı. Çin de ABD'ye yönelik tarifelerini yüzde 125'e yükseltmişti.

Bu ay İsviçre'de gerçekleştirilen ticaret müzakereleri sonrasında, ABD ile Çin karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşmıştı. Anlaşma kapsamında 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 günlüğüne yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşüreceği açıklanmıştı.

Ayrıca, Washington ile Pekin arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler konularında müzakerelerinin sürdürülmesi için mekanizma kurulacağı da belirtilmişti.