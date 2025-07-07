Trump\'dan Musk\'a Üçüncü Parti Eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın parti kurma çalışmalarından hoşnut olmadığını belirterek, bu fikrin 'can sıkıcı' ve 'saçma' olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, havaalanında gazetecilere, milyarder iş insanı Elon Musk'ın üçüncü parti kurma fikrini 'saçma' bulduğunu ifade etti. Uçağına binmeden önce basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, "Sanırım üçüncü bir parti kurma fikri can sıkıcı" dedi.

Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin başarısını vurgulayarak, üçüncü bir partinin 'karışıklığa yol açacağını' kaydetti.