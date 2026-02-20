Trump, Georgia'da Fast Food Restoranını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, Georgia'da Fast Food Restoranını Ziyaret Etti

Trump, Georgia\'da Fast Food Restoranını Ziyaret Etti
20.02.2026 04:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, Georgia'daki bir restoranda hamburger siparişi verip çalışanlarla sohbet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Georgia eyaletindeki bir "fast food" restoranını ziyaret ederek çalışanlar ve seçmenlerle bir araya geldi. Trump, başkanlık uçağı Air Force One'a götürmek üzere hamburger siparişi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Georgia eyaletindeki Rome şehrinde bulunan bir "fast food" restoranını ziyaret etti. Başkanlık uçağı Air Force One'a götürmek üzere hamburger siparişi veren Trump, restoran çalışanları ile konuşup fotoğraf çektirdi. 50 yıldır aynı restoranda çalışan Joe Bailey isimli personelle tanışan Trump, "Bu ismi hatırlayacağım" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca çalışanlara bahşişlerden vergi kesintisi yapılmasının önüne geçen yasayı hatırlatarak bu uygulamadan memnun olup olmadıklarını sordu. Trump, ayrıca restoranda bulunan bazı seçmenlerle konuştu. - GEORGIA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump, Georgia'da Fast Food Restoranını Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

01:00
’’Uğurlu geleceğim’’ demişti Özgür Özel’in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
''Uğurlu geleceğim'' demişti! Özgür Özel'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
00:56
İçişleri Bakanlığı’na kritik atama İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu
İçişleri Bakanlığı'na kritik atama! İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu
00:29
Gece yarısı çok sayıda atama İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
00:03
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
23:21
İngiltere’de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 05:23:01. #7.11#
SON DAKİKA: Trump, Georgia'da Fast Food Restoranını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.