Trump: İki Taraf Anlaşamazsa İran'a Saldırabiliriz
Trump: İki Taraf Anlaşamazsa İran'a Saldırabiliriz

07.04.2026 19:33
Trump, İran'la anlaşmazlık halinde gece saldırılarına hazırlık olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile herhangi bir anlaşmaya varılmaması durumunda Türkiye saati ile 03.00 sonrasında ülkeye yönelik yoğun hava saldırıları düzenlemeye yönelik hazırlıklarını teyit ederken, "Bugün müzakerelerde ilerleme olursa ve somut bir sonuç çıkarsa, bu durum değişebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli haber kanalı Fox News'e İran'a yönelik gece saatlerinde düzenlenmesi beklenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Fox News sunucusu Bret Baier ile telefon konuşması gerçekleştiren Trump, taraflar arasında bir anlaşmaya varılmaması durumunda ABD Doğu Saati ile 20.00 (Türkiye saati ile 03.00) sonrasında İran'a yönelik düzenlenmesi beklenen yoğun saldırılara yönelik hazırlıklarını yeniden teyit etti. Baier görüşmeye ilişkin açıklamasında, Trump'a bu krizin bir anlaşma ve müzakere yoluyla sonuçlanmasına yönelik beklentilerini sorduğunu ve ABD Başkanı'nın "Bahis oynamayacağım, ancak 20.00 olayı gerçekleşecek" şeklinde cevap verdiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump taraflar arasında herhangi bir anlaşmaya varılmaması durumunda İran'a yönelik sert saldırılar gerçekleştirileceğinin altını çizerek, "Eğer bu noktaya gelecek olursak daha önce hiç görmedikleri şekilde bir saldırıyla karşılaşacaklar. Bugün müzakerelerde ilerleme olursa ve somut bir sonuç çıkarsa, bu durum değişebilir. Elimizdeki planlar doğrultusunda ilerleme kaydediyoruz" dedi.

ABD: "Top, İranlıların sahasında"

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance de Macaristan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında İran başlıklarına değinmişti. Vance, Hürmüz Boğazı'na ilişkin, İran'ın askeri olarak yenilgiye uğradığı için dünya üzerinde mümkün olabildiğince fazla ekonomik acı oluşturmaya çalıştığını söylemişti. ABD Başkan Yardımcısı, "İranlılar belli ölçüde acı vermek istiyorsa, ABD'nin onlara çok ama çok daha fazla acı verme kapasitesi vardır. Ancak Başkan bunu yapmak istemiyor. Ben de istemiyorum. Bu yüzden agresif bir şekilde müzakere ediyoruz. Ama nihayetinde top, İranlıların sahasında. İran hiçbir zaman müzakerelerde pek hızlı olan bir taraf olmadı ve hala da öyleler. Saat (ABD Doğu Saati ile) 20.00'den önce İran'ın olumlu ya da olumsuz yanıt vereceğinden eminiz" ifadelerini kullanmıştı.

Vance, "Umarım doğru yanıtı verirler, çünkü biz gerçekten petrol ve gazın serbest bir şekilde aktığı bir dünya istiyoruz. İnsanların evlerini ısıtma ve soğutma giderlerini karşılayabildiği bir dünya. İnsanların işe gidip gelmeyi karşılayabildiği bir dünya. İran, ekonomik terör eylemlerine girişirse bu olmayacak" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Savunma, İran, Son Dakika

Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı
Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP’li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP'li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü
Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul’da Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul'da
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Sacha Boey’in yerine 25 milyon Euro’luk transfer İşte o isim Sacha Boey'in yerine 25 milyon Euro'luk transfer! İşte o isim
İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme

20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ROKETSAN’ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
19:42
Kimse işin içinden çıkamıyor İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası’nı da vurdu
Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
