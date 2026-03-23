Trump'ın İran Saldırıları 9 Nisan'da Bitebilir

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları 9 Nisan'da sona erdirmeyi planladığını iddia etti.

ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırılar devam ederken, İsrail basını adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları 9 Nisan'da sona erdirmeyi planladığını iddia etti. Yetkili, söz konusu tarihin çatışmaların ve müzakerelerin devamı için yaklaşık 21 gün süre bıraktığına dikkat çekerek, İran ile ABD arasında bu hafta sonlarında Pakistan'da görüşmelerin gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

ABD'nin İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile temasa geçtiğini ve ABD'nin bu temas konusunda İsrail'e bilgi vermediğini öne süren yetkili, savaşın o tarihe kadar sona ermesi halinde Trump'ın Bağımsızlık Günü'nde İsrail'i ziyaret ederek, İsrail Ödülü'nü alabileceğini söyledi. - TEL AVİV