Trump'ın Mektubu Tahran'a Ulaşmadı - Son Dakika
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Politika

Trump'ın Mektubu Tahran'a Ulaşmadı

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Trump'ın Hamaney'e yazdığı mektubun Tahran'a ulaşmadığını açıkladı.

12.03.2025 13:13
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'e yazdığı mektubun henüz İran'a ulaşmadığını ifade ederek, "Mektup yazıldı ancak elimize ulaşmadı. Yakında bir Arap ülkesinin temsilcisi tarafından Tahran'a iletilmesi bekleniyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bazı ülkeler tarafından talep edilen kapalı oturum hakkında değerlendirmelerde bulunan Arakçi, "Bu, tamamen yeni ve şaşırtıcı bir uygulama ve bizim için de şaşkınlık verici. Bu talepte bulunan ülkelerin iyi niyeti ciddi şekilde sorgulanmalı. Konseyin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasındaki görevini doğru bir şekilde yerine getirmesini ve bazı ülkelerin manipülasyonlarına kapılmamasını umuyoruz" dedi.

İran, Çin ve Rusya cuma günü bir araya gelecek

İran'ın her zaman eşit ve onurlu şartlarda müzakereye hazır olduğunu vurgulayan Arakçi, "Geçmişte Nükleer Anlaşma kapsamında müzakereler yapıldı. Şu anda da müzakereler devam ediyor. Ancak ABD uzun zaman önce bu anlaşmadan çekildi. Biz de üç Avrupa ülkesiyle müzakereler yürütüyoruz ve iki hafta önce dördüncü tur gerçekleşti. Yakında bir tur daha yapılacak. Aynı zamanda Çin ve Rusya ile de müzakerelerimiz devam ediyor. Bu hafta cuma günü de İran, Çin ve Rusya arasında bu konuyla ilgili üçlü bir toplantı düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

Trump'ın mektubu yakında Tahran'a iletilecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'e yazdığı mektubun henüz İran'a ulaşmadığını ifade eden Arakçi, "Mektup yazıldı ancak elimize ulaşmadı. Yakında bir Arap ülkesinin temsilcisi tarafından Tahran'a iletilmesi bekleniyor" şeklinde konuştu.

Trump'tan Hamaney'e mektup

ABD Başkanı Donald Trump, verdiği bir röportajda, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini ve mektupta İran'la nükleer anlaşmayı müzakere etmek istediğini belirterek, "Umarım müzakere edersiniz, çünkü bu İran için çok daha iyi olacak. Bence onlar da mektubu bekliyor. Diğer alternatif ise bir şeyler yapmak zorunda olmamızdır, çünkü başka bir nükleer silaha izin veremeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Trump'ın dini lider Hamaney'e mektup gönderdiği ve müzakere talebinde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, "Şimdiye kadar böyle bir mektup almadık" açıklamasında bulunmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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