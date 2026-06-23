Trump: İran Anlaşmaya Uymazsa Askeri Seçenekler Gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya uymaması halinde askeri seçenekleri yeniden değerlendirebileceklerini belirterek, "İran anlaşmaya uymazsa ya da uygun şekilde davranmazsa, yapmam gereken neyse onu yaparım" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreni sırasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran'la yürütülen müzakerelere değinen Trump, varılan anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'nın açıldığını belirterek, "Boğaz tamamen açık durumda. Bunu biliyorsunuz. ve müzakere halindeyiz. Sürecin nasıl gideceğini göreceğiz. Ancak iki önemli şey var: Boğaz açık, ve İran asla ve asla nükleer silaha sahip olamayacak" ifadelerini kullandı. İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılması ile ilgili bir soruya yanıt veren Trump, "Açıkçası son durumu öğrenmem gerekecek, ancak yaptırımlar kalkarsa, ülkemize para girecek. Çünkü elde edecekleri para ülkemizden gıda alımında kullanılacak. 91 milyon nüfusları var. Onları besleyemiyorlar. Yani, yaptırımları kaldırarak serbest bırakılacak bu para çiftçilerimize, büyük ölçüde bizim çiftçilerimize gidecek" şeklinde konuştu.

"Ben bir sorun çözücüyüm"

İran'ın anlaşmaya uymaması halinde askeri seçenekleri yeniden değerlendirme ihtimali sorulan Trump, "İran anlaşmaya uymazsa ya da uygun şekilde davranmazsa, yapmam gereken neyse onu yaparım" dedi. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceklerine dair açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Buna bakacağız. Ben bir sorun çözücüyüm, sorunları hızla çözerim, Binyamin ile olanlar da dahil" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan NATO'ya sitem

Trump, İran konusunda NATO'nun tutumuna ilişkin bir soruya da yanıt verdi. Yıllardır NATO'nun çok iyi bir üyesi olduklarını vurgulayan Trump, Avrupa ülkelerini korumak için trilyonlarca dolar harcama yaptıklarını hatırlattı. Buna rağmen İran konusunda NATO'dan destek görmediklerini ifade eden Trump, "Onların yardımına ihtiyacım dahi yoktu. Her şeyden önce sadece merak ediyordum. Bu yüzden Savunma Bakanım Pete Hegseth'e 'Bakalım gerçekten gelecekler mi?' dedim. Gelmelerini istedik ama bizim için orada değillerdi. Yanımızda olmamaları aptalcaydı" diye konuştu. NATO üyeleri İngiltere, İtalya ve Almanya'nın İran konusunda kötü bir sınav verdiğini ifade eden Trump, "Sanırım yılda 600 milyon dolar harcıyoruz. Bir düşünün. NATO için harcadığımız rakamlar o kadar çılgınca ki, onlar ise bizim için orada değillerdi" eleştirisinde bulundu. Bazı NATO üyelerinin İran konusunda "Hayır, yardım etmemeyi tercih ederiz" dediğini aktaran Trump, "Biz de istersek onlara bunu söyleyebiliriz ve muhtemelen söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Nükleer silaha sahip olmalarına iki hafta kalmıştı"

Trump, geçen yaz İran'ın nükleer tesislerine gerçekleştirilen saldırıların yıl dönümünün hatırlatılması üzerine, "Bu, nükleer potansiyellerini tamamen ortadan kaldıran, şimdiye kadar görülmüş en başarılı saldırıydı. Eğer bunu yapmasaydık, şu an İsrail diye bir ülke olmazdı. Orta Doğu'nun büyük bir kısmı var olmazdı. Nükleer bir silaha sahip olmalarına iki hafta kalmıştı" şeklinde konuştu. - WASHINGTON