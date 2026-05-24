Trump: İran ile anlaşma büyük ölçüde müzakere edildi, Hürmüz Boğazı yeniden açılacak

24.05.2026 00:32
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere sürecinde verimli bir görüşme yaptığını belirterek, ABD, İran ve diğer ülkeler arasında bir anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini duyurdu. Trump, birçok liderle yaptığı telefon görüşmelerinin ardından anlaşmanın son ayrıntılarının ele alındığını ve kısa süre içinde duyurulacağını ifade etti. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere sürecine ilişkin oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirerek, "ABD, İran ve diğer ülkeler arasında nihai hale getirilmesi gereken bir anlaşma büyük ölçüde müzakere edildi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere süreci ve taraflar arasında sağlanması beklenen barışa ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Trump sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok lider ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. "Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ve Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Khalifa ile İran ve barışa ilişkin mutabakat zaptıyla bağlantılı tüm konular hakkında oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Trump, "ABD, İran ve adı geçen diğer ülkeler arasında, nihai hale getirilmesi gereken bir anlaşma büyük ölçüde müzakere edildi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de ayrı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "O görüşme de oldukça olumlu geçti. Anlaşmanın son unsurları ve ayrıntıları şu anda ele alınıyor ve kısa süre içinde duyurulacak" dedi.

Trump, "Anlaşmanın birçok unsurunun yanı sıra Hürmüz Boğazı da yeniden açılacak" açıklamasını yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Dış Politika, Washington, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
