Trump, İran ile müzakere etmediklerini, yakında bir sonuca varacaklarını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İranlılarla müzakereden vazgeçip vazgeçmediğine ilişkin, "Bence müzakere etmiyoruz, bir şekilde bir sonuca varacağız. Bu oldukça yakında gerçekleşecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Andrews askeri üssünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Washington'un Tahran'a karşı "askeri ve mali olarak çok iyi durumda" olduğunu belirtilen Trump, savaşı "İran'a karşı küçük bir çatışma" olarak nitelendirdi. Trump, İranlılarla müzakereden vazgeçip vazgeçmediği sorusuna ise, "Hayır, bence müzakere etmiyoruz, bir şekilde bir sonuca varacağız. Bu oldukça yakında gerçekleşecek. Çoğu insan bunun seçimlerden sonra olacağını ve neler olacağını göreceğimizi düşünüyor. Ama şunu söylemeliyim ki İran'la yaptıklarımız inanılmaz" cevabını verdi.