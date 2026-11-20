Trump, İran'ın Washington'a kirli bomba saldırısı iddiasına izin vermeyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington'a yönelik “kirli bomba” saldırısı düzenleyebileceği iddialarına değinerek böyle bir saldırıya izin vermeyeceklerini söyledi. Trump, “Kirli bomba yaptıklarına dair bir söylenti var” dedi ve İran hakkında çok şey bildiklerini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington'a yönelik "kirli bomba" saldırısı düzenleyebileceği iddialarına ilişkin, "Kirli bomba yaptıklarına dair bir söylenti var. İran'da olup bitenler hakkında çok şey biliyoruz. Söyledikleri her şeyi, kim olduklarını, nerede olduklarını biliyoruz. Bunu öğreniriz. Böyle bir şeye izin vermeyiz" dedi.
Kaynak: İHA
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