Trump: İran Nükleer Denetimlere Rıza Gösterdi - Son Dakika
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Trump: İran Nükleer Denetimlere Rıza Gösterdi

23.06.2026 15:34
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Trump, İran'ın nükleer denetimlere onay verdiğini ve müzakerelerin duracağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak rıza gösterdiğini iddia ederek, "Eğer bunu kabul etmezlerse daha fazla müzakere olmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile mutabakat zaptının ardından başlayan görüşmelere ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Trump paylaşımında, "İran, yalan beyanlara, ayrıca ABD'nin zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermek için yapılan sahte haberlere rağmen gelecekte (sonsuza dek) en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak rıza göstermiştir. Bu, 'nükleer' dürüstlüğü sağlayacaktır. Eğer bunu kabul etmezlerse daha fazla müzakere yapılmayacak. İran'ın bu ve diğer önemli tavizleri doğrultusunda Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını ve daha fazla deniz ablukası uygulamamayı kabul ettim. Ancak ablukanın yeniden uygulanması gerekmesi durumunda (ki bu şu an için oldukça düşük bir ihtimal gibi görünüyor) tüm gemiler yerlerinde bekletiliyor" ifadelerini kullandı.

"İran'ın fonları ABD tarafından kontrol edilen emanet hesaplara aktarılacak"

Trump ayrıca İran'ın serbest bırakılacak fonlarının ABD kontrolündeki bir hesaba aktarılacağını belirterek, "Yalnızca ABD'den temin edilen mısır, buğday ve soya fasulyesi de dahil olmak üzere gıda ve tıbbi malzeme satın almak için kullanılacak. Bunlar İran'ın son derece ihtiyaç duyduğu şeyler. Bu bir insani kriz ve çok geç olmadan şimdi yardım etmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Görüşmeler iyi gidiyor!" ifadelerine yer verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump: İran Nükleer Denetimlere Rıza Gösterdi - Son Dakika

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