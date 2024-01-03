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Trump, Maine'deki ön seçimlere katılamama kararını temyize götürdü - Son Dakika
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Trump, Maine'deki ön seçimlere katılamama kararını temyize götürdü

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Maine eyaletinde düzenlenecek ön seçimlere katılamayacağına dair alınan kararı temyize götürdü. Trump'ın avukatları, kararın önyargılı olduğunu savunurken, Maine Eyalet Sekreteri ise kararlarına güvendiğini belirtti. Trump'ın ayrıca Colorado eyaletinde de aynı karar için temyiz başvurusu yapması bekleniyor.

Trump, Maine\'deki ön seçimlere katılamama kararını temyize götürdü
03.01.2024 - 12:50,
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ABD'nin eski başkanı Donald Trump, önümüzdeki yıl Cumhuriyetçi Parti'nin Maine eyaletinde düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına dair alınan kararı temyize götürdü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'de Kongre'ye gerçekleştirilen baskındaki rolü nedeniyle Maine eyalet yönetiminin kendisini gelecek yıl eyalette düzenlenecek ön seçimlerden men etmesine yönelik aldığı karara itiraz etti. Trump'ın eyaletteki ön seçimlere katılamayacağına dair verilen kararı temyize taşıyan avukatları, kararın "önyargılı" olduğunu savundu. Trump'ın baskında rolü olduğu yönündeki iddiaya itiraz eden avukatlar, Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows'un Trump'ı oylamadan men etme yetkisine sahip olmadığını öne sürdü.

Bellows ise Trump'ın temyiz başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, "Kararlarıma ve hukukun üstünlüğüne güveniyorum" dedi.

Trump'ın ayrıca Colorado eyaletinde de alınan aynı karar için yakın zamanda temyiz başvurusu yapması bekleniyor.

Ne olmuştu?

ABD'de Maine eyaleti, 29 Aralık'ta eski Başkan Donald Trump'ın gelecek yıl yapılacak ön seçimlerde oy pusulasından çıkarılmasına karar vermişti. Eyalet Sekreteri Shenna Bellows 34 sayfalık kararda, Trump'ın Kongre baskınına yol açan eylemleri nedeniyle seçimde yer almasının uygun olmadığını belirterek, "ABD Anayasası, hükümetimizin temellerine yönelik bir saldırıyı görmezden gelmez" ifadesine yer vermişti.

Trump ve ekibinin mahkemeye başvurusu sonuçlanana kadar söz konusu karar yürürlüğe giremeyecek.

Colorado'da da aynı karar alınmıştı

Colorado Yüksek Mahkemesi ise 19 Aralık'ta Trump'ın 2021'de gerçekleştirilen Kongre baskınındaki rolü nedeniyle anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca gelecek yıl yapılacak seçimlerde eyaletteki oy pusulasından çıkarılmasına hükmetmişti. Kararda, Trump'ın seçimden men edildiği için ön seçimlerde aday olarak listede gösterilmesinin uygun olmayacağı ifade edilmişti. Kararın 4 Ocak'a kadar yürürlüğe girmeyeceği belirtilmişti. Trump ise karara itiraz ederek ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvuracağını açıklamıştı.

Michigan Yüksek Mahkemesi ise Trump'ın eyalette 27 Şubat'taki Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinden men edilmesine yönelik başvurusunu reddetmişti.

Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de Kasım 2020'deki başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın zaferinin onaylanacağı oturum sırasında Kongre binasına baskın gerçekleştirmişti. Saatler süren şiddet olayları sırasında 5 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Trump, Maine'deki ön seçimlere katılamama kararını temyize götürdü - Son Dakika


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