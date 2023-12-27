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Trump, Michigan'da oy pusulasından çıkarılma davasını kazandı - Son Dakika
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Trump, Michigan'da oy pusulasından çıkarılma davasını kazandı

ABD eski Başkanı Donald Trump, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Colorado'da oy pusulasından çıkarılmasına hükmedilen davayı kazandı. Michigan Yüksek Mahkemesi, Trump'ın ön seçimlerden men edilmesini isteyen başvuruyu reddetti.

Trump, Michigan\'da oy pusulasından çıkarılma davasını kazandı
27.12.2023 - 19:36,  Güncelleme: 19:38
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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Colorado Yüksek Mahkemesi tarafından gelecek yıl yapılacak seçimlerde eyaletteki oy pusulasından isminin çıkarılmasına hükmedilmesinin ardından Michigan eyaletindeki benzer bir davayı kazandı.

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, eski Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle eyalet düzeyinde hakkında yapılan suç duyuruları nedeniyle başı dertte. Colorado Yüksek Mahkemesi tarafından gelecek yıl yapılacak seçimlerde eyaletteki oy pusulasından isminin çıkarılmasına hükmedilen Trump, Michigan eyaletindeki benzer bir davayı kazandı.

Michigan Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 27 Şubat'taki Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinden men edilmesini isteyen başvuruyu reddederek, sunulan iddiaların mahkeme tarafından incelenmesi gerektiğine ikna olunmadığı ifade edildi.

Başvuruda bulunan seçmenler, Trump'ın ABD anayasasında yer alan daha önce federal bir görev için yemin etmiş olan ve ABD'ye karşı "ayaklanma veya isyana" karışan hiç kimsenin resmi bir görevde yer alamayacağı hükmü uyarınca başkan olamayacağını savundu.

"Demokratların umutsuz bir girişimi"

Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Michigan Yüksek Mahkemesi'ne yapılan başvuruyu Demokratların umutsuz bir girişimi olarak nitelendirerek, mahkemenin söz konusu başvuruyu haklı bir gerekçe ile reddettiğini aktardı. Michigan, Kasım 2024 seçimlerinin sonucunu belirleyecek kilit eyaletlerden biri olarak kabul ediliyor.

Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın isminin oy pusulasından çıkarılmasına hükmetmişti

Colorado Yüksek Mahkemesi, 20 Aralık'ta Trump'ın 2021'de gerçekleşen Kongre baskınındaki rolü nedeniyle anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca gelecek yıl yapılacak seçimlerde eyaletteki oy pusulasından çıkarılmasına hükmetmişti. Kararda, Trump'ın seçimden men edildiği için ön seçimlerde aday olarak listede gösterilmesinin uygun olmayacağı ifade edilmişti.

Mahkeme, söz konusu kararına Trump'ın baskınla bağlantısı olduğuna yönelik kanıtlar olduğunu gerekçe göstermiş, kararın 4 Ocak'a kadar yürürlüğe girmeyeceği belirtilmişti. Trump'ın bu süre içerisinde ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurma sözü vermişti.

Trump'ın ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurusu sonuçlanana kadar kararın durdurulma süreci devam edecek ve sürecin uzaması durumunda Trump, 5 Mart'ta Colorado'da yapılacak ön seçimde yer alabilecek. - MİCHİGAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Trump, Michigan'da oy pusulasından çıkarılma davasını kazandı - Son Dakika


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