Trump, New Mexico'nun adının 'New America' olmasını destekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, New Mexico'nun adının 'New America' olmasını destekledi

Trump, New Mexico\'nun adının \'New America\' olmasını destekledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla New Mexico eyaletinin adının 'New America' olarak değiştirilmesini desteklediğini açıkladı. New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham ise buna tepki göstererek eyaletin adının tartışmaya açık olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden New Mexico eyaletinin adının "New America" olarak değiştirilmesini destekleyen paylaşımlar yaptı.

ABD ve Meksika arasında ticaret müzakereleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden New Mexico eyaletinin adının "New America" olarak değiştirilmesini destekleyen paylaşımlar yaptı. Trump, ABD'ye ait çeşitli haritaların görsellerini paylaşarak New Mexico'nun bulunduğu bölgenin adını "New America" olarak değiştirdi.

Trump yaptığı açıklamada, New Mexico eyaletinin adının değiştirilmesine yönelik öneriler aldığını ve bu fikri beğendiğini söyledi. Trump, "Potansiyel olarak inanılmaz, bu eyaletin halkı için çok daha prestijli ve güzel. Vay canına, bayıldım" ifadelerini kullandı. ABD'de federal hükümetin bir eyaletin adını değiştirme yetkisi bulunmuyor.

Trump, daha önce Kanada ile ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından Ontario Gölü'nün adını "Lake America" olarak değiştirmişti.

"ABD var olmadan önce de bu isim bizimdi"

New Mexico Valisi Demokrat Michelle Lujan Grisham ise Trump'a sosyal medya hesabı üzerinden verdiği cevapta, "New Mexico'nun adı tartışmaya açık değil; ABD var olmadan önce de bu isim bizimdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Donald Trump, ABD Başkanı, New Mexico, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump, New Mexico'nun adının 'New America' olmasını destekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın: TOMA’lar da destek verdi Eskişehir'de sanayi sitesindeki dükkanda korkutan yangın: TOMA'lar da destek verdi
Sırbistan’da skandal Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi Sırbistan’da skandal! Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi
Mürettebat gemiyi terk etti Gemi haftalarca sürüklendi Mürettebat gemiyi terk etti! Gemi haftalarca sürüklendi
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Avrupa basını Filenin Sultanları’nı konuşuyor İtalya zaferini böyle gördüler Avrupa basını Filenin Sultanları'nı konuşuyor! İtalya zaferini böyle gördüler
Atlas Çağlayan’ın katili için yolun sonu Mahkeme yarın kararını açıklayacak Atlas Çağlayan'ın katili için yolun sonu! Mahkeme yarın kararını açıklayacak

22:30
Durmak bilmiyor Kelechi Iheanacho’dan Bursaspor’a hayat öpücüğü
Durmak bilmiyor! Kelechi Iheanacho'dan Bursaspor'a hayat öpücüğü
22:06
Gaziantep FK, Göztepe’ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı
Gaziantep FK, Göztepe'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı
21:44
Bir ilk Cristiano Ronaldo ve Messi aynı takımda oynayacak
Bir ilk! Cristiano Ronaldo ve Messi aynı takımda oynayacak
20:46
Bolu’da ‘rüşvet’ soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı
Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı
19:54
Düzce’de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:46
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 22:50:36. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, New Mexico'nun adının 'New America' olmasını destekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement