Trump, suikast girişiminden sonra Wisconsin'e gidiyor

Politika

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, suikast girişimine uğramasının ardından Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'ye katılmak üzere Wisconsin eyaletine gidecek.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump uğradığı suikast girişiminin ardından programına tüm hızıyla devam ediyor. Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee şehrinde düzenlenecek Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'ye katılıp katılmayacağı belli olmayan Trump'tan açıklama geldi. Kendi kurduğu Truth Social adlı sosyal medya platformunda açıklama yapan Trump, "Dün yaşanan korkunç olaylar nedeniyle Wisconsin'e ve Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'ye olan seyahatimi 2 gün erteleyecektim. Ancak bir tetikçinin ya da potansiyel bir suikastçının programda ya da başka bir şeyde değişiklik yapmasına izin veremeyeceğime karar verdim. Dolayısıyla Milwaukee'ye gitmek üzere planlandığı gibi bugün yerel saatle 15.30'da yola çıkacağım. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON