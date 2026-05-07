Trump'tan AB ile İran ve Gümrük Vergileri Açıklamaları
Trump'tan AB ile İran ve Gümrük Vergileri Açıklamaları

07.05.2026 23:38
Trump, von der Leyen ile görüştü, İran'a nükleer silah uyarısı yaptı ve gümrük vergilerini ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamasında İran'a değinerek, "Kendi halkını öldüren bir rejimin, milyonları öldürebilecek bir bombayı kontrol edemeyeceği konusunda hemfikirdik" ifadelerini kullandı. Trump, AB ile varılan ticaret anlaşması kapsamında ABD'ye uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması gerektiğini savunarak, "Ülkemizin kuruluşunun 250. yıl dönümüne kadar süre tanımayı kabul ettim. Aksi takdirde gümrük vergileri çok daha yüksek seviyelere çıkarılacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşme gerçekleştirdi. Trump görüşmeye ilişkin açıklamasında, Leyen ile İran ve ABD-AB arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin konuları ele aldıklarını bildirdi. ABD Başkanı açıklamasında, "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile harika bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda tamamen mutabık kalmamız da dahil olmak üzere birçok konuyu ele aldık. Kendi halkını öldüren bir rejimin, milyonları öldürebilecek bir bombayı kontrol edemeyeceği konusunda da hemfikirdik" dedi.

AB-ABD ticaret anlaşmasında gümrük vergisi vurgusu

Trump, Temmuz 2025 tarihinde Leyen ile İskoçya'da gerçekleştirdiği görüşmeye değinerek, "İskoçya'nın Turnberry kentinde üzerinde anlaştığımız tarihi ticaret anlaşmasının yükümlülüklerinin AB tarafından yerine getirilmesini sabırla bekliyorum. Bu, şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşmasıydı" dedi.

Trump, anlaşma kapsamında AB'nin ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "AB'nin anlaşmanın kendisine düşen kısmını yerine getireceğine yönelik bir söz verilmişti. Mutabakata göre gümrük vergilerini sıfıra indirecekleri taahhüt edilmişti" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, ABD'nin Avrupa ülkelerine uyguladığı gümrük vergilerini artırma tehdidini yineleyerek, ABD'nin yaklaşan bağımsızlık günü 4 Temmuz 2026 tarihini işaret etti. ABD Başkanı, "Ülkemizin kuruluşunun 250. yıl dönümüne kadar süre tanımayı kabul ettim. Aksi takdirde gümrük vergileri çok daha yüksek seviyelere çıkarılacak" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

