Trump'tan Çelik ve Alüminyum Gümrük Vergisi - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Çelik ve Alüminyum Gümrük Vergisi

Trump, çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi getirdi, yerli üretimi teşvik etti.

11.02.2025 05:00
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ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamelerini imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir törende çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamelerini imzaladı. Yaptığı açıklamada, "İstisnasız tüm alüminyum ve çelik ürünlerine yüzde 25 oranında gümrük vergisi getiriyoruz" diyen Trump, "Bu büyük bir olay. Amerika'yı yeniden zenginleştirmenin başlangıcı" şeklinde konuştu. Önceki ABD yönetimlerinin başarısız ticaret politikaları nedeniyle ABD çelik ve alüminyum endüstrisinin hak ettiği yerde olmadığını vurgulayan Trump, "Ulusumuz çelik ve alüminyumun yabancı topraklarda değil Amerika'da üretilmesini istiyor" diye konuştu. Büyük ABD endüstrilerinin ülkeye geri dönme zamanının geldiğini ifade eden Trump, "Çelik ve alüminyum endüstrilerimizi korumak bir zorunluluktur. Bugün, herkesin ne anlama geldiğini tam olarak anlayabilmesi için, çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerimizi istisna ya da muafiyet olmaksızın yüzde 25'e sabitleyerek basitleştiriyorum" dedi.

Trump yerli üretimin önemine vurgu yaptı

Üretimin ABD'de yapılması halinde gümrük vergisi uygulanmayacağını ifade eden Trump, yerli üretimin fiyatlara da olumlu şekilde yansıyacağını vurguladı. "Yabancı şirketler ABD'ye taşınarak çeliklerini ve alüminyumlarını burada üretecekler. Sonuçta daha ucuz olacak" diyen Trump, "Endüstrilerimizi yeniden canlandıracağız, işlerimizi geri getireceğiz ve Amerika endüstrisini yeniden harika yapacağız" şeklinde konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Çelik ve Alüminyum Gümrük Vergisi - Son Dakika

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