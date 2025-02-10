Trump'tan Çelik ve Alüminyuma Yüzde 25 Vergi - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Çelik ve Alüminyuma Yüzde 25 Vergi

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

10.02.2025 12:02
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ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 yeni gümrük vergisi getireceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump piyasaları sarsacak yeni kararını duyurdu. Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin bu hafta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini söyledi. Tüm ülkelere yönelik gümrük vergilerinin ise karşılıklı olacak şekilde yeniden düzenleneceğini belirten Trump, salı veya çarşamba günü vergilerle ilgili detaylı bir açıklama yapacağını ifade etti.

Trump, 2017-2021'deki başkanlık döneminde, Asya ve Avrupa ülkeleri üzerinden haksız rekabet yaşandığı gerekçesiyle benzer gümrük vergileri uygulamıştı. Kanada, resmi verilere göre ABD'ye yapılan çelik ve alüminyum ithalatının en büyük kaynağını oluştururken Brezilya, Meksika ve Güney Kore de ülkeye büyük miktarda çelik ihraç ediyor.

Donald Trump, geçtiğimiz hafta Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanması yönündeki kararnameyi imzalamıştı. Trump, 3 Şubat'ta ise Meksika ve Kanada'ya yönelik vergi kararını, göç ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı sert önlemler alınması karşılığında 30 gün süreyle askıya almıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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