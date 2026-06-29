Trump\'tan Doha Görüşmesine İlişkin Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasında Katar'ın başkenti Doha'da yarın yapılacağını öne sürdüğü görüşme hakkında, "Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Göreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Araç tamir maliyetlerini düşürecek bir kararnameye attığı imzanın ardından petrol fiyatlarında gözlenen düşüşe dikkat çeken Trump, "Biliyorsunuz petrol fiyatları oldukça düştü. Bugün 69 doları gördük. İran'ın nükleer silahlardan arındırılması için yürüttüğümüz mücadeleden önce bunun üzerindeydi. Bu konuda çok iyi gidiyoruz" dedi.

Trump, İran ile ABD arasında Katar'ın başkenti Doha'da yarın yapılacağını öne sürdüğü görüşme hakkında, "Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Göreceğiz. Katar'a gidiyorlar. Sanırım çoktan yola çıktılar ya da çıkmak üzereler. Bakalım nasıl geçecek" ifadelerini kullandı.

İran tarafı, Doha'da ABD-İran arasında bir görüşme olmayacağını açıklamıştı. İran'a karşı askeri olarak savaşın kazanılmış olduğunu söyleyen Trump, "Aslında mesele çok basit. İran'ın nükleer silahlardan arındırılması. Onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz ve olmayacaklar. Bunu onlar da kabul etti" dedi.

"Başka hiçbir ülke doğumla vatandaşlık uygulamıyor"

ABD Yüksek Mahkemesi'nin doğumla vatandaşlık hakkı konusunda kendisinin aleyhinde karar alması durumunda bunu kabul edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Trump, "Kabul etmek zorundayım diye düşünüyorum. Sonuçta Yüksek Mahkeme. Ancak bunun ülkemiz için çok kötü olduğunu düşünüyorum. Bunu yapan tek ülke biziz. Başka hiçbir ülke doğumla vatandaşlık uygulamıyor. Yanından bile geçmiyor. Bazıları uyguladı ama sonra kaldırdı. Son derece yıkıcı ve maliyetli bir uygulama. Karar onlara ait. Ülkenin yarısı açısından, bunu kabul etmemeleri harika olurdu" dedi.

ABD Başkanı Trump, ikinci dönemi için göreve geldiği 20 Ocak 2025'te ABD topraklarında dünyaya gelen her bebeğe vatandaşlık hakkı verilmesi uygulamasının durdurulmasına yönelik bir başkanlık kararnamesi çıkarmıştı. ABD'de yasa dışı ya da geçici olarak bulunan ebeveynlerin çocuklarının Amerikan vatandaşı olamayacaklarını öngören kararnamenin yürütmesi, alt mahkeme tarafından anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle durdurulmuş ve konu Yüksek Mahkeme'ye taşınmıştı.

ABD Başkanı Trump, ABD'de doğan herkesi Amerikan vatandaşı olarak tanımlayan Anayasa'nın 14. değişikliğinin yanlış yorumlandığını savunuyor. Trump, ilgili değişikliğin ABD'de özgürlüğe kavuşan kölelerin çocuklarının Amerikan vatandaşlığı edinmeleri amacını taşıdığını ve maddenin günümüzde düzensiz göçmenler ve çocuklarına Amerikan vatandaşlığı almak için ABD'de doğum yapan turistler tarafından istismar edildiğini ileri sürüyor. - WASHINGTON