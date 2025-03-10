Trump'tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD'nin bir parçası olun - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD'nin bir parçası olun

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ABD Başkanı Donald Trump, Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkını güçlü şekilde desteklediklerini yineleyerek, "Eğer isterseniz, sizi dünyanın en büyük ulusu olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

10.03.2025 07:08
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ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı ülkesine katma isteğini bir kez daha dile getirdi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Konuşmamda açıkça ifade ettiğim üzere, ABD Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkını güçlü şekilde desteklemektedir" dedi.

"SİZİ GÜVENDE TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Grönland halkına "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana olduğu gibi sizi güvende tutmaya devam edeceğiz" sözleriyle seslenen Trump, "Yeni iş alanları yaratmak ve sizi zenginleştirmek için milyarlarca dolar yatırım yapmaya hazırız. ve eğer isterseniz, sizi dünyanın en büyük ulusu olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KONGREDE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Daha önce birçok kez Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini ifade eden Trump, konuyu ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada da gündeme getirmişti. Trump, Grönland halkına seslenerek "Kendi geleceğinizi belirleme hakkınızı güçlü şekilde destekliyoruz ve eğer isterseniz sizi ABD'ye bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Grönland'ın ABD'nin ulusal ve uluslararası güvenliği için kritik önemde olduğunu vurgulayan Trump, "Öyle ya da böyle Grönland'ı alacağız" demişti.

Trump\'tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD\'nin bir parçası olun
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD'nin bir parçası olun - Son Dakika

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